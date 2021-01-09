«Витебск» создает профессиональную женскую команду. Как сообщает журналист Tribuna.com Дмитрий Синяк в телеграм-канале о женском футболе, игрокам обещаны условия на уровне женских команд «Немана» и «Днепра».

«Насколько осведомлен, уже начался поиск футболисток.

Однако рынок игроков в Беларуси сейчас беден, поэтому сомневаюсь, что за несколько месяцев удастся собрать боеспособную команду. Конечно, можно доукомплектоваться местными футболистками, но есть ли вообще они?

В 2020 году от Витебска и Витебской области не было команд в молодежном первенстве Беларуси ни 2002-2004 г.р., ни 2004-2006 г.р. Годом ранее в девичьем лицензировании играла только «Двина» 2001-2003 г.р., занявшая восьмое место из 11-ти. Не исключаю, что именно она станет фундаментом будущей команды, если, конечно, футболистки не разъехались по учебе в другие города», – сообщил Дмитрий.