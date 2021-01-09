Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом

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Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Краткие итоги:

Ландсбергис поддержал свободные и честные выборы, которые должны пройти в Беларуси как можно скорее: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам достичь этого. Ваше дело стоит на первом месте в нашей повестке дня».

Обсудили передачу для Беларуси европейской вакцины против Covid под контролем Офиса Светланы Тихановской.

Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто участвовал в фальсификациях и осуществлял другие преступления против беларусов.

В Литве появятся новые уголовные дела по универсальной юрисдикции.

Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

Тихановская переболела COVID-19

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