Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом

Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Краткие итоги:

Ландсбергис поддержал свободные и честные выборы, которые должны пройти в Беларуси как можно скорее: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам достичь этого. Ваше дело стоит на первом месте в нашей повестке дня».

Обсудили передачу для Беларуси европейской вакцины против Covid под контролем Офиса Светланы Тихановской.

Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто участвовал в фальсификациях и осуществлял другие преступления против беларусов.

В Литве появятся новые уголовные дела по универсальной юрисдикции.

Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.