Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она отлетела на несколько метров

7 января около 19 часов в Витебске по улице Максима Горького на пешеходном переходе легковой автомобиль Renault Megane сбил 67-летнюю женщину сообщает ГАИ Витебской области.

Пешеход получила телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов. В свою очередь пешие участники дорожного движения должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.