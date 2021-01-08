Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она отлетела на несколько метров

Фото: Витебская ГАИ
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7 января около 19 часов в Витебске по улице Максима Горького на пешеходном переходе легковой автомобиль Renault Megane сбил 67-летнюю женщину сообщает ГАИ Витебской области.

Пешеход получила телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость и пропустить пешеходов. В свою очередь пешие участники дорожного движения должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.

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