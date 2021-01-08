В Поставском районе на пожаре погиб инвалид

6 января в 16 часов 31минуту спасателям Поставского района поступило сообщение о пожаре дома в деревне Полово Поставского района передает МЧС.

По прибытию на место пожара, наблюдалось открытое горение кровли дома так же произошло ее частичное обрушение.

Хозяин дома 1958 года рождения и его сожительница 1982 года рождения дом покинули самостоятельно и не пострадали.

В ходе тушения пожара и разборки строительных конструкций на месте пожара спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины, отца сожительницы 1951 года рождения инвалида 1-ой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.