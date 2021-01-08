Захар Волков принял участие в тренировке футбольного клуба «Витебск»

6 января игрок футбольного клуба «БАТЭ» Захар Волков, отбывающий дисквалификацию за участие в договорных играх в составе «Нафтана», побывал на тренировке воспитанников академии футбольного клуба «Витебск», сообщает пресс-служба Витебска.

Захар пообщался с ребятами и рассказал про проступок который он совершил играя за «Нафтан» и теперь отбывает справедливую дисквалификацию. Рассказал, как сожалеет о случившемся и искренне раскаивается. Он дал ребятам совет всегда думать о последствиях и не совершать поступков совершенных им. В знак благодарности Захар Волков вручил ДЮСШ ФК «Витебск» экипировку и инвентарь для тренировок.