Захар Волков принял участие в тренировке футбольного клуба «Витебск»

Фото: vk.com
Спорт
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6 января игрок футбольного клуба «БАТЭ» Захар Волков, отбывающий дисквалификацию за участие в договорных играх в составе «Нафтана», побывал на тренировке воспитанников академии футбольного клуба «Витебск», сообщает пресс-служба Витебска.

Захар Волков принял участие в тренировке футбольного клуба «Витебск»
Фото: vk.com

Захар пообщался с ребятами  и рассказал про проступок который он совершил играя за «Нафтан» и теперь отбывает справедливую дисквалификацию. Рассказал, как сожалеет о случившемся и искренне раскаивается. Он дал ребятам совет всегда думать о последствиях и не совершать поступков совершенных им. В знак благодарности Захар Волков вручил ДЮСШ ФК «Витебск» экипировку и инвентарь для тренировок.

Захар Волков принял участие в тренировке футбольного клуба «Витебск»
Фото: vk.com

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Захар Волков тренировка ФК Витебск
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