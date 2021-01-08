Сергей Павлюкович ушел из футбольного клуба «Витебска»

Сергей Павлюкович покинул тренерский штаб «Витебска».

«По истечении срока действия контракта клуб покинул Сергей Васильевич Павлюкович. Он провел в нашем клубе весь прошлый сезон. Мы благодарим Сергея Васильевича за работу и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы «Витебска».

По приглашению исполняющего обязанности главного тренера молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергея Ясинского, возглавлявшего «Витебск» в прошлом году, Сергей Павлюкович перешел на работу в молодежную сборную.

Ранее «Витебск» покинул защитник Евгений Клопоцкий.