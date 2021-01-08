В Минске по предписанию МЧС закрыто популярное культурное пространство ОК16

В Минске по предписанию МЧС арендаторы выселяют популярное контркультурное пространство ОК16.

В начале декабря в этом пространстве должен был пройти международный фестиваль кино о правах человека, но за сутки до открытия представители сообщили о внезапных ремонтных работах.

Окончательное закрытие случилось после запланированного там спектакля Современного художественного театра #Гэтадемакрэйшен. Из МЧС приехали за полчаса до начала спектакля.

Напомним, что ранее известный витебский арт-бар «Торвальд» был закрыт по предписанию МЧС. Внезапно в заведении обнаружились «узкие коридоры». Сейчас администрация культурного пространства пытается выполнить все требования МЧС, чтобы возобновить работу.