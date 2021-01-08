В Витебске стартует II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад»

Главное
Опубликовано

С 8 по 10 января пройдет II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», передает БелТА.

Масштабный творческий фестиваль пройдет в формате онлайн из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Виртуальная сценическая площадка соберет почти 630 участников в возрасте от 6 до 84 лет. Воистину, искусству, как и любви, все возрасты покорны!

География конкурса нынче обширная. Представители 26 государств ближнего и дальнего зарубежья блеснут всеми гранями таланта. В сложившейся ситуации закрытые границы станут определенным плюсом. Ведь, например, творческим коллективам и исполнителям из США не нужно пересекать океан, чтобы побороться за главный приз «Арт-парада». Выступления конкурсантов пройдут в знакомом им уютном и почти домашнем окружении.

Самой востребованной среди претендентов на победу в этом году стала вокальная номинация. Сопредседателями компетентного жюри вокального конкурса станут звезды белорусской эстрады Ирина Дорофеева и Петр Елфимов. Оценивать хореографические композиции, музыкальные произведения инструменталистов и работы юных и взрослых художников будут представители Грузии, Молдовы и Латвии.

Организаторы онлайн-феста предусмотрели также программу мастер-классов для участников. Их проведут ведущие специалисты в своих областях, в том числе и члены жюри. Так, участники будут постигать безграничные возможности голоса вместе с Петром Елфимовым. Под руководством одного из заслуженных преподавателей Витебского государственного технологического университета и дизайнера Натальи Тарабуко изучат семантику плаката.

В заключительный день фестиваля его участники смогут побывать на виртуальной прогулке по Витебску — городу творцов и художников, где над Двиной и Витьбой творили Марк Шагал и Юдель Пэн. Организаторы уверены, что нынешний форум искусств станет незабываемым событием и для конкурсантов, и для жюри.

Руслан Алехно провел мастер-класс на фестивале-конкурсе &#171;Арт-парад в Витебске&#187;

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

«Пелі калядкі і елі аладкі!» Як Віцебск святкаваў Каляды

Где в Витебске прокатиться с горки

В Беларуси обновили государственный герб

Ужин в Сочельник. Что должно быть на вашем столе и как это готовить

Светлый праздник Рождества: что можно делать, а что нельзя

Можно ли заниматься сексом в пост? Комментарий священнослужителя

4 места в Витебске, где можно отлично покататься с горки

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

беларусь витебщина новости витебска
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Минске по предписанию МЧС закрыто популярное культурное пространство ОК16
В Минске по предписанию МЧС арендаторы выселяют популярное
0128
Последствия ледяного коллапса в Витебске обсудили в облисполкоме
Чрезвычайная ситуация, с которой столкнулись жители
096
«Пелі калядкі і елі аладкі!» Як Віцебск святкаваў Каляды
«Сонейка нізка — Каляда блізка: зараз прыедзе на сівым
094
В Глубокском районе люди спасли провалившегося под лед мужчину
7 января спасателям Глубокского района поступило сообщение
0105
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)