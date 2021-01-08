В Витебске стартует II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад»

С 8 по 10 января пройдет II Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», передает БелТА.

Масштабный творческий фестиваль пройдет в формате онлайн из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Виртуальная сценическая площадка соберет почти 630 участников в возрасте от 6 до 84 лет. Воистину, искусству, как и любви, все возрасты покорны!

География конкурса нынче обширная. Представители 26 государств ближнего и дальнего зарубежья блеснут всеми гранями таланта. В сложившейся ситуации закрытые границы станут определенным плюсом. Ведь, например, творческим коллективам и исполнителям из США не нужно пересекать океан, чтобы побороться за главный приз «Арт-парада». Выступления конкурсантов пройдут в знакомом им уютном и почти домашнем окружении.

Самой востребованной среди претендентов на победу в этом году стала вокальная номинация. Сопредседателями компетентного жюри вокального конкурса станут звезды белорусской эстрады Ирина Дорофеева и Петр Елфимов. Оценивать хореографические композиции, музыкальные произведения инструменталистов и работы юных и взрослых художников будут представители Грузии, Молдовы и Латвии.

Организаторы онлайн-феста предусмотрели также программу мастер-классов для участников. Их проведут ведущие специалисты в своих областях, в том числе и члены жюри. Так, участники будут постигать безграничные возможности голоса вместе с Петром Елфимовым. Под руководством одного из заслуженных преподавателей Витебского государственного технологического университета и дизайнера Натальи Тарабуко изучат семантику плаката.

В заключительный день фестиваля его участники смогут побывать на виртуальной прогулке по Витебску — городу творцов и художников, где над Двиной и Витьбой творили Марк Шагал и Юдель Пэн. Организаторы уверены, что нынешний форум искусств станет незабываемым событием и для конкурсантов, и для жюри.