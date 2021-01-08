Последствия ледяного коллапса в Витебске обсудили в облисполкоме

Чрезвычайная ситуация, с которой столкнулись жители Витебщины в связи с ледяным дождем, обледенением дорог, деревьев, линий электропередачи и снегопадами в конце декабря – начале января, стала поводом для внеочередного заседания облисполкома с участием помощника президента – инспектора по Витебской области Анатолия Линевича, председателя облисполкома Николая Шерстнёва, председателя областного Совета депутатов Владимира Терентьева, начальника главного управления по здравоохранению области Михаила Вишневецкого, руководителей структурных подразделений облисполкома, представителей МЧС, РУП «Витебскэнерго», ЖКХ, Белорусской железной дороги, лесохозяйственных учреждений и других организаций и ведомств, пишут «Витьбичи».

Заседание проходило в режиме видеоконференции, и в нем удаленно участвовали также председатели городских и районных исполкомов. Основным вопросом стала готовность органов управления, сил и средств Витебской территориальной подсистемы ГСЧС к реагированию на негативные последствия чрезвычайных ситуаций в зимний период.

Как отметил Николай Шерстнёв, с таким опасным метеорологическим явлением жители региона столкнулись, пожалуй, впервые. Непогода привела к массовым падениям деревьев на проезжую часть, улицы, обрывам электропроводов. Только с 6.00 29-го по 6.00 30 декабря вышло из строя 1480 трансформаторных подстанций, в результате без электроэнергии остались 544 населенных пункта, 58 сельхозобъектов, 16 учреждений здравоохранения и соцобслуживания в Витебске и 10 районах области – в том числе больницы, источники водоснабжения молочнотоварных ферм, свиноводческих комплексов, бройлерная птицефабрика. 31 декабря отключение электроэнергии произошло на 1620 трансформаторных подстанциях. На автомобильных и железной дороге возникли заторы из поваленных деревьев. С 1 по 5 января область накрыла вторая волна стихии – снегопад, при котором больше всего пострадали западные регионы. Слой снега достигал 30 сантиметров, он налипал на провода. Снова произошли падения опор, деревьев, обрывы проводов. Как сработали ответственные госслужбы при ликвидации последствий стихийного бедствия? При каких условиях можно было их минимизировать?

– Произошедшая ситуация показала готовность работников МЧС, не считаясь со временем, усталостью, оперативно производить ликвидацию последствий непогоды, но и выявила проблемы энергоснабжающих, ЖКХ, дорожно-обслуживающих организаций, – должил начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. – Без электричества длительное время оставались одно отделение круглосуточного пребывания людей, пять домов-интернатов, где находятся более 1 тысячи человек. Длительное время были обесточены Яковлевичский дом-интернат для инвалидов и престарелых Оршанского района, Максимовский дом-интернат в Городокском районе. Аналогичная ситуация сложилась в участковых больницах Верхнедвинского и Оршанского районов, областном госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» в Оршанском районе, Богушевской туберкулезной больнице в Сенненском районе, Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии в Витебском районе – все они не имеют автономных источников электроснабжения. Ими обеспечены только два из всех 15 домов-интернатов, имеющихся в области. Эта же проблема — у предприятий сельскохозяйственного профиля, только в Оршанском районе 29 декабря было обесточено 30 объектов. Почему не обеспечена их устойчивая работа в условиях возможных перебоев электроснабжения? Это вопросы к Витебскэнерго, Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Уборку большинства упавших деревьев в Витебске проводили работники МЧС, а службы ЖКХ на переадресованные нами вызовы не реагировали. Получается, они не выполняют свои непосредственные задачи? Правда, как нам известно, у ЖРЭТа г. Витебска имеется всего 3 бензопилы, у Зеленстроя – 5, у Гордормоста их вообще нет. Из службы 115, а также из Витебскоблдорстроя к нам поступали переобращения граждан, юридических лиц с просьбами убрать упавшие деревья. В населенных пунктах области имеют место факты несвоевременной уборки аварийных деревьев, до сих пор остаются нерасчищенными участки проселочных дорог Жуково-Хвошно-Поташня, Пальминка-Смоловка Городокского района.

У всех потребителей вчера вечером в домах появился свет, сообщил генеральный директор РУП «Витебскэнерго» Андрей Панченко. Он отметил, что планируется заменить электропровода ЛЭП на изолированные, менее подверженные повреждениям. Ликвидировать порывы электролиний витебским энергетикам помогали специалисты из Минска и Гродно. Последствия непогоды будут устранять до конца января – начала февраля.

Анатолий Линевич предложил создать в области единый инфоцентр, куда стекались бы все оперативные данные по чрезвычайной ситуации, а также регулярно каждый квартал проводить проверки. Николай Шерстнёв – проанализировать, извлечь уроки.

– Нужно учесть все недоработки и недостатки – неорганизованность, халатность должностных лиц. Виновные должны быть наказаны. Необходимо обеспечить безопасность линий электропередачи, проводить вырубку до того, как аварийные деревья станут угрозой, создать резерв автономных источников электроснабжения, приобрести достаточное количество бензопил. Все службы должны мобилизовать свои силы, действовать слаженно, по единому алгоритму, – подытожил Николай Шерстнёв.