Витебский профессор-токсиколог, КГБ и убийство Павла Шеремета. В Киеве обсуждают возможную причастность белорусских спецслужб к убийству известного журналиста

Всплыли аудиозаписи, на которых якобы сотрудники белорусского спецподразделения ГКБ «Альфа» обсуждают устранение журналиста Павла Шеремета, который был взорван в Киеве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Записанная кем-то из участников разговора пленка сначала всплыла в белорусских телеграм-каналах. Передал ее экс-боец антитеррористического спецподразделения Республики Беларусь «Алмаз», а ныне — политик Игорь Макар.

На записи 2012 года предположительно Вадим Зайцев (на тот момент — председатель Комитета госбезопасности Беларуси) с двумя неустановленными лицами, предположительно сотрудниками спецподразделения КГБ «Альфа».

Судя по всему, беседа происходит в кабинете. Стороны иносказательно обсуждают, что неплохо было бы «заняться» бежавшими из Беларуси в Германию экс-начальником СИЗО №1 в Минске Олегом Алкаевым, бывшим командиром 5-й отдельной бригады спецназа Владимиром Бородачом, а также бывшим главой отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславом Дудкиным. Дескать, достали шатать режим из-за границы.

«И президент ждет этих четких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами… Ну так вот, и понятны методы которыми мы должны будем, где кого утопить, где кого расстрелять — это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство, и все остальные вещи…» — говорит голос якобы Вадима Зайцева.

Он же обсуждает и судьбу известного журналиста Павла Шеремета, который в 2012 году работал в России.

«Вот по Шеремету нужно сработать, который … (надоел). Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу … совсем … ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей», — говорит голос на аудиозаписи.

Затем речь зашла про витебского профессора-таксиоколога, который мог бы помочь в реализации задуманного.

«Есть в Витебске интересный профессор, который занимается именно, преподает токсикологию, и очень серьезно вот знает, как все, как искусственные яды, как естественные», — подает идею неустановленный собеседник.

Естественно, в Киеве ухватились за новые данные, как за спасительную соломинку. На Украине никого не смущает, что разговор этот был (если он действительно был) аж за четыре года до громкого убийства журналиста в Киеве. При этом остальные фигуранты, упомянутые в беседе, до сих пор здравствуют. Алкаев, руководивший в свое время «расстрельной командой», которая исполняла смертные приговоры, а позже разоблачавший причастность МВД Беларуси к политическим убийствам, живет в Берлине. Ушедший в 90-х в оппозицию полковник ГРУ Бородач уехал туда же и из Германии записывает ролики на YouTube, призывая действующих белорусских силовиков «перейти на сторону народа». Бежавший во Францию следователь Дудкин и по сей день изобличает «режим».

«В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядителя переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», — сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

При том, что в самой Украине почти два года назад с помпой объявили о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Правда, с тех пор оно так и не продвинулось до логического завершения – приговора. Теперь дело может получить развитие.