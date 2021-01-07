Что подарил Лукашенко малышу, который первым родился в Беларуси в 2021 году

В первую минуту нового 2021-го года в Витебском областном клиническом роддоме, который во время пандемии работает как ковидный госпиталь родился мальчик. Новорожденный родился от мамы с коронавирусом. Семья проживает в Орше, но из-за «ковида» женщина была под наблюдением врачей в Витебске, передает Минздрав.

Это первый ребенок в семье – настоящий богатырь весом 3910 граммов и ростом 53 сантиметра.

6 января, пресс-служба Минздрава сообщила в телеграм-канале, что родителям ребенка от Александра Лукашенко подарили средства по уходу за новорожденным, игрушки, текстильные изделия, мобиль для малыша. Подарок родителям передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.