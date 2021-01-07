В Витебске сгорел гараж с микроавтобусом

Фото: МЧС
Пожар
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5 января произошел пожар гаража на улице Котовского в Витебске, повреждения получил находившийся там микроавтобус, передает МЧС.

Гараж загорелся около 13:18. Приехавшие через пять минут на вызов пожарные обнаружили, горение внутри гаража, огонь выбивался наружу.

В результате пожара огнем в гараже были повреждены крыша, стены и имущество, а в автомобиле уничтожен салон и повреждено лакокрасочное покрытие кузова.

По предварительной версии гараж мог загореться из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ.

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