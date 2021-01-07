В Витебске пройдут уличные гуляния с конкурсами и мастер-классами

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска «Двина» 7 января состоятся рождественские гуляния «Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні», передает БелТА.

Народные гуляния пройдут с 12.00 до 14.00 с традиционным шествием и песнопениями. Гостей ждет театрализованная программа с играми, конкурсами и сувенирами. Организаторы подготовили мастер-классы, будут работать фотозоны клубов исторической реконструкции, а также выставка «Зімы зачараванне» от объединения художников-любителей «Контур».

Также желающие смогут приобрести работы мастеров во время выставки-продажи. Вся программа «Віцебскіх калядаў, або Калядаў у Задзвінні» пройдет на улице. Ряженые колядовщики готовы поднять настроение витебчанам и гостям города.

На еще одно праздничное мероприятие приглашает концертный зал Софийского собора в Полоцке. 10 января в 15.00 любителей классической музыки ждет концерт органной музыки «С Рождеством и Новым годом» в исполнении Ксении Погорелой. В программе произведения Баха, Букстехуде, Дакена, Дюбуа и других композиторов.