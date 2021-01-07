Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

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7 января православные христиане празднуют Рождество Христово.

Что нельзя делать 7 января на Рождество:

На Рождество женщинам запрещено стирать, шить, вязать и убирать в доме. 7 января нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в разногласиях. В этот день не разрешается охотиться. В этот праздник нельзя говорить о плохом. Также считается, что нельзя терять какую-либо вещь, чтобы не было убытков в году и ронять зеркало, чтобы не было беды.

Считается, что в этот день не стоит принимать водные процедуры, их нужно сделать заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.

Хозяевам не стоит покидать стол раньше гостей. Бытует мнение, что если хозяин раньше гостей покинет стол, то быть ему весь год неприкаянному.

Народные приметы на 7 января:

Если в ночь на Рождество звездное небо и ясная погода, то это к урожайному и хлебосольному году.

Утренний снег 7 января — на богатство и удачу.

На столе ни одна тарелка не должна стоять пустой.

Если на Рождество была оттепель, то это к плохому урожаю.

Снежная метель на Рождество Христово было знаком к хорошему урожаю пшеницы и хороший знак для пчеловода.

Если на Рождество небо было звездное, то год будет урожайным на грибы и ягоды, а также ожидался в такой год большой приплод скота.

Ну а если праздник Рождества был теплым, то ждали холодной весны.

Если в этот день шел снег, да еще и хлопьями — это к хорошему урожаю хлеба.

Еще одна примета, которой доверяют и сейчас, то есть, как проведешь Рождество, таким и будет год. Поэтому Рождество Христово всегда стремились провести в любви, мире и благополучии, со щедрым рождественским столом.

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