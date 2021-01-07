В Беларуси обновили государственный герб

Фото: news.vitebsk.cc
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В Беларуси опять поменялась государственная символика. Для этого не понадобилось проводить референдум. Просто на Национальном правовом интернет-портале Беларуси был тихо опубликован закон от 4 января об изменении закона «О государственных символах Республики Беларусь». Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев разработал новый герб Беларуси. Когда референдум?

Согласно документу, утвержден новый внешний вид изображения государственного герба.

Что изменилось в государственном гербе Беларуси

В гербе изменена форма колосьев, а контур страны отныне стал золотым (а был зеленым). Поменялись изображения клевера и льна.

На земном шаре в нижней части изменены контуры материков, был изменен их цвет. Теперь материки окрашены в красный цвет.

Земной шар был повернут таким образом, что на изображении стало больше Европы и меньше территории Российской Федерации (раньше была изображена только территория России Северного Ледовитого океана).

В законе подчеркивается, что воспроизводимое изображение государственного герба Беларуси независимо от его размеров должно в точности соответствовать многоцветному, двухцветному и одноцветному (серебряному и золотому) эталонам герба страны.

Отмечено, что использование государственного герба страны запрещено в качестве основы официальных геральдических символов – эмблем республиканских государственно-общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, союзов (ассоциаций) и иных общественных объединений, и фондов.

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