Всемирный банк прогнозирует спад экономики Беларуси на фоне роста мировой экономики

Всемирный банк опубликовал доклад «Перспективы глобальной экономики». Согласно прогнозу, мировая экономика вырастет на 4%. При этом Всемирный банк прогнозирует спад экономики Беларуси. ВВП Беларуси в текущем году снизится на 2,7%. Таким образом, банк в очередной раз ухудшил свой прогноз по Беларуси.

В 2022 году ВВП страны может вырасти на 0,9 %, считают эксперты банка.

Напомним, что МВФ ранее прогнозировал спад белорусской экономики.

Главным риском для белорусской экономики остается политический кризис в стране.