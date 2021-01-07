Всемирный банк прогнозирует спад экономики Беларуси на фоне роста мировой экономики

Фото Shutterstock.com
Главное
Опубликовано

Всемирный банк опубликовал доклад «Перспективы глобальной экономики». Согласно прогнозу, мировая экономика вырастет на 4%. При этом Всемирный банк прогнозирует спад экономики Беларуси. ВВП Беларуси в текущем году снизится на 2,7%. Таким образом, банк в очередной раз ухудшил свой прогноз по Беларуси.

В 2022 году ВВП страны может вырасти на 0,9 %, считают эксперты банка.

Напомним, что МВФ ранее прогнозировал спад белорусской экономики.

Главным риском для белорусской экономики остается политический кризис в стране.

Белорусская оппозиция представила план экономического давления на Лукашенко

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Ужин в Сочельник. Что должно быть на вашем столе и как это готовить

В Беларуси обновили государственный герб

Витебский профессор-токсиколог, КГБ и убийство Павла Шеремета. В Киеве обсуждают возможную причастность белорусских спецслужб к убийству известного журналиста

Тихановская переболела COVID-19

Ужин в Сочельник. Что должно быть на вашем столе и как это готовить

Светлый праздник Рождества: что можно делать, а что нельзя

Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию, если не нравится президент

Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции

Кто еще не поздравил читателей «Витебского курьера»?..

Можно ли заниматься сексом в пост? Комментарий священнослужителя

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Что подарил Лукашенко малышу, который первым родился в Беларуси в 2021 году
В первую минуту нового 2021-го года в Витебском областном
0115
Шеремет, Корженевский
Витебский профессор-токсиколог, КГБ и убийство Павла Шеремета. В Киеве обсуждают возможную причастность белорусских спецслужб к убийству известного журналиста
Всплыли аудиозаписи, на которых якобы сотрудники белорусского
0105
В Витебске пройдут уличные гуляния с конкурсами и мастер-классами
В культурно-историческом комплексе «
0138
Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день
7 января православные христиане празднуют Рождество Христово.
0147
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)