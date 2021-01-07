Тихановская переболела COVID-19

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская переболела коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе, – передает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на слова Красулиной.

По словам пресс-секретаря, коронавирус у оппозиционного лидера протекал «достаточно легко».

Теперь Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и готова вернутся к работе.

После рабочего визита в Испанию, который состоялся 21-23 декабря, Тихановская находилась на самоизоляции.

Напомним, Светлана Тихановская после президентских выборов 9 августа, была вынуждена уехать из Беларуси. Сейчас она возглавляет движение беларусов по возвращению страны в русло законности.