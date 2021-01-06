Всю беларускую нацию можно причислить к лику святых — Евгений Чичваркин

Российский и британский предприниматель Евгений Чичваркин в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону прокомментировал протесты в Беларуси.

Бывший совладелец Евросети заявил, что думает о протестах против режима Александра Лукашенко.

«То, что они делают, — за это причисляли к лику святых. Всю беларускую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно», — считает Евгений Чичваркин.

Дмитрий Гордон ранее высказывал свою позицию о массовых репрессиях в отношении беларуского народа со стороны власти. Он назвал действия силовиков проявлением фашизма.