Всю беларускую нацию можно причислить к лику святых — Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин. Фото: peopletalk.ru
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Российский и британский предприниматель Евгений Чичваркин в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону прокомментировал протесты в Беларуси.

Бывший совладелец Евросети заявил, что думает о протестах против режима Александра Лукашенко.

«То, что они делают, — за это причисляли к лику святых. Всю беларускую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно», — считает Евгений Чичваркин.

Дмитрий Гордон ранее высказывал свою позицию о массовых репрессиях в отношении беларуского народа со стороны власти. Он назвал действия силовиков проявлением фашизма.

«Мне в голову не могло прийти, что с беларусами будут творить то, что творили фашисты. Люди пошли на мирный протест, ни у кого не было оружия… Их хватали, избивали, насиловали… Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма» — заявил Дмитрий Гордон.

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Всю беларускую нацию можно причислить к лику святых — Евгений Чичваркин

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