В Витебске катастрофически не хватает дворников. Решить проблему власти не могут

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Власть
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Чрезвычайная ситуация складывается в витебском городском коммунальном хозяйстве: рабочих рук не хватает, обслуживать жилой фонд некому. В среднем на одного дворника приходится по 5−6 многоэтажек. Нагрузка большая, а зарплата минимальная. Отсутствие дворников в доме — обычное дело. Особенно это касается старых домов, которым более 40 лет. Это приводит к негативным последствиям. Некоторые дома превращаются в бесхозную территорию.

В числе пострадавших от отсутсивия дворников оказались жители дома № 66/1 на Московском проспекте в Витебска. Жители жалуются, что их подъезды не убирают годами, а во дворе груды мусора и грязи. Дом почти в центре города, однако здесь давно отсутствует дворник. Жители устали оббивать пороги своего ЖЭУ.

— Ничего не убирается, ни зимой, ни летом. Подъезд не убирают. А плату за уборку территории взимают, — говорит жительница дома.

Дому более 40 лет. Здесь никогда не проводился капитальный ремонт. Каждое включение отопления — это большой стресс для жителей. Жителям не раз приходилось вызывать аварийную службу и судиться с коммунальщиками. Жителя собирали подписи, чтобы привлечь внимание властей к проблемам ЖКХ. Подвалы дома доавно облюбовали бомжи. Мусор скапливается в подъездах. Подъезды не откапливаются, поэтому стены прихотя в негодность, краска облупливается, образуется плесень.

В ЖЭУ № 9 поянили:
— Уборка подъездов в данном доме не осуществлялась в связи с тем, что не хватает кадров. Никто не хочет к нам идти на работу. Нужно людей мотивировать чем-то, поднимать зарплату.

ЖЭУ № 9 обслуживает более 50 многоэтажек. Их обслуживают всего 12 человек. А должно быть как минимум вдвое больше.

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