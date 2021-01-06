9 января руководство Витебской области проведёт «прямые телефонные линии»

“Прямые телефонные линии“ руководства облисполкома, горрайисполкомов области, администраций районов г.Витебска пройдут 9 января 2021 года с 9.00 до 12.00, передают Витебские Вести.
|Район, город
|ФИО, должность
|Телефон
|
Бешенковичский
|
ОКУНЕВИЧ Сергей Геннадьевич, первый заместитель председателя Бешенковичского райисполкома
|
(8-02131) 6-40-59
|
Браславский
|
БАРАНОВСКИЙ Николай Владимирович, первый заместитель председателя Браславского райисполкома
|
(8-02153) 6-98-29
|
Верхнедвинский
|
РЕУТ Дмитрий Иосифович, заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома
|
(8-02151) 6-35-77
|
Витебский
|
КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич, первый заместитель председателя Витебского райисполкома
|
(8-0212) 66-36-75
|
Глубокский
|
ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадьевич, первый заместитель председателя Глубокского райисполкома
|
(8-02156) 2-41-48
|
Городокский
|
ЕРМАКОВИЧ Сергей Владимирович, первый заместитель председателя Городокского райисполкома
|
(8-02139) 5-82-05
|
Докшицкий
|
ПОЛОЧАНИНА Оксана Эдуардовна, заместитель председателя Докшицкого райисполкома
|
(8-02157) 2-15-45
|
Дубровенский
|
КОРНЕЕВ Александр Васильевич,
первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома
|
(8-02137) 4-12-05
|
Лепельский
|
ПОЛОНСКИЙ Василий Иванович, управляющий делами Лепельского райисполкома
|
(8-02132) 6-70-55
|
Лиозненский
|
ДРИЛЕНОК Тамара Леонидовна,
председатель Лиозненского районного Совета депутатов
|
(8-02138) 5-17-12
|
Миорский
|
ЛЯСОВИЧ Леонид Иванович, заместитель председателя Миорского райисполкома
|
(8-02152) 5-19-25
|
Оршанский
|
ЛОПАТИН Дмитрий Михайлович, заместитель председателя Оршанского райисполкома
|
(8-0216) 53-57-00
|
Полоцкий
|
ГРИБОВИЧ Иосиф Францевич, председатель Полоцкого районного Совета депутатов
|
(8-0214) 43-92-25
|
Поставский
|
ГУТОР Владимир Зиновьевич,
управляющий делами Поставского райисполкома
|
(8-02155) 2-89-45
|
Россонский
|
ПОДВИТЕЛЬСКАЯ Галина Алексеевна, заместитель председателя Россонского райисполкома
|
(8-02159) 5-27-48
|
Сенненский
|
ГАЛЫНЧИК Сергей Александрович, заместитель председателя Сенненского райисполкома
|
(8-02135) 5-53-03
|
Толочинский
|
СТЕЖКИН Николай Николаевич, первый заместитель председателя Толочинского райисполкома
|
(8-02136) 5-11-58
|
Ушачский
|
ГОЛЯКОВИЧ Андрей Витальевич, заместитель председателя Ушачского райисполкома
|
(8-02158) 5-85-45
|
Чашникский
|
СУРИН Александр Евгеньевич,
заместитель председателя Чашникского райисполкома
|
(8-02133) 4-23-37
|
Шарковщинский
|
БУКО Ирена Францевна,
заместитель председателя Шарковщинского райисполкома
|
(8-02154) 4-18-66
|
Шумилинский
|
НАСТЮШКИН Руслан Николаевич, заместитель председателя Шумилинского райисполкома
|
(8-02130) 5-70-22
|
г.Новополоцк
|
СЕМЕНЫЧЕВ Сергей Олегович, первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома
|
(8-0214) 50-31-00
|
г.Витебск
|
ГЛУШИН Виктор Валерьевич,
заместитель председателя Витебского горисполкома
|
(8-0212) 43-62-70
|
Железнодорожный район г.Витебска
|
ГЕРОЕВ Алексей Михайлович,
глава администрации Железнодорожного района г.Витебска
|
(8-0212) 60-65-71
|
Октябрьский район г.Витебска
|
ИВАНКОВИЧ Галина Николаевна,
управляющий делами администрации Октябрьского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-96-90
|
Первомайский район
г.Витебска
|
ОРЛОВ Николай Валерьевич, глава администрации Первомайского района г.Витебска
|
(8-0212) 64-33-73
|
Витебский областной исполнительный комитет
|
БЕЛОУС Владимир Николаевич, заместитель председателя Витебского облисполкома
|
(8-0212) 22-22-22