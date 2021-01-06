9 января руководство Витебской области проведёт «прямые телефонные линии»

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“Прямые телефонные линии“ руководства облисполкома,  горрайисполкомов области, администраций районов г.Витебска пройдут 9 января 2021 года с 9.00 до 12.00, передают Витебские Вести.

Район, город ФИО, должность Телефон
 

Бешенковичский

  

ОКУНЕВИЧ Сергей Геннадьевич, первый заместитель председателя Бешенковичского райисполкома

  

(8-02131) 6-40-59
 

Браславский

  

БАРАНОВСКИЙ Николай Владимирович, первый заместитель председателя Браславского райисполкома

  

(8-02153) 6-98-29
 

Верхнедвинский

  

РЕУТ Дмитрий Иосифович, заместитель председателя Верхнедвинского райисполкома

  

(8-02151) 6-35-77
 

Витебский

  

КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич,  первый заместитель председателя Витебского райисполкома

  

(8-0212) 66-36-75
 

Глубокский

  

ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадьевич, первый заместитель председателя Глубокского райисполкома

  

(8-02156) 2-41-48

 
 

Городокский

  

ЕРМАКОВИЧ Сергей Владимирович, первый заместитель председателя Городокского райисполкома

  

(8-02139) 5-82-05
 

Докшицкий

  

ПОЛОЧАНИНА Оксана Эдуардовна, заместитель председателя Докшицкого райисполкома

  

(8-02157) 2-15-45
 

Дубровенский

  

КОРНЕЕВ Александр Васильевич,

первый заместитель председателя Дубровенского райисполкома

  

(8-02137) 4-12-05
 

Лепельский

  

ПОЛОНСКИЙ  Василий  Иванович, управляющий  делами Лепельского райисполкома

  

(8-02132) 6-70-55
 

Лиозненский

  

ДРИЛЕНОК Тамара Леонидовна,

председатель Лиозненского районного Совета депутатов

  

(8-02138) 5-17-12
 

Миорский

  

ЛЯСОВИЧ Леонид Иванович, заместитель председателя Миорского райисполкома

  

(8-02152) 5-19-25
 

Оршанский

  

ЛОПАТИН Дмитрий Михайлович, заместитель председателя Оршанского райисполкома

  

(8-0216) 53-57-00
 

Полоцкий

  

ГРИБОВИЧ Иосиф Францевич,  председатель Полоцкого районного Совета депутатов

  

(8-0214) 43-92-25
 

Поставский

  

ГУТОР Владимир Зиновьевич,

управляющий делами Поставского райисполкома

  

(8-02155) 2-89-45
 

Россонский

  

ПОДВИТЕЛЬСКАЯ Галина Алексеевна, заместитель председателя Россонского райисполкома

  

(8-02159) 5-27-48
 

Сенненский

  

ГАЛЫНЧИК Сергей Александрович, заместитель председателя Сенненского райисполкома

  

(8-02135) 5-53-03
 

Толочинский

  

СТЕЖКИН Николай Николаевич,  первый заместитель председателя Толочинского райисполкома

  

(8-02136) 5-11-58
 

Ушачский

  

ГОЛЯКОВИЧ Андрей Витальевич, заместитель председателя Ушачского райисполкома

  

(8-02158) 5-85-45
 

Чашникский

  

СУРИН Александр Евгеньевич,

заместитель председателя Чашникского райисполкома

  

(8-02133) 4-23-37
 

Шарковщинский

  

БУКО Ирена Францевна,

заместитель председателя Шарковщинского райисполкома

  

(8-02154) 4-18-66
 

Шумилинский

  

НАСТЮШКИН Руслан Николаевич, заместитель председателя Шумилинского райисполкома

  

(8-02130) 5-70-22
 

г.Новополоцк

  

СЕМЕНЫЧЕВ Сергей Олегович, первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома

  

(8-0214) 50-31-00
 

г.Витебск

  

ГЛУШИН Виктор Валерьевич,

заместитель председателя Витебского горисполкома

  

(8-0212) 43-62-70
 

Железнодорожный район г.Витебска

  

ГЕРОЕВ Алексей Михайлович,

глава  администрации Железнодорожного района г.Витебска

  

(8-0212) 60-65-71
 

Октябрьский район г.Витебска

 

  

ИВАНКОВИЧ Галина Николаевна,

управляющий делами администрации Октябрьского района г.Витебска

  

(8-0212) 64-96-90
 

Первомайский район

г.Витебска

  

ОРЛОВ Николай Валерьевич, глава администрации Первомайского района г.Витебска

  

(8-0212) 64-33-73
 

Витебский областной исполнительный комитет

  

БЕЛОУС Владимир Николаевич,  заместитель председателя Витебского облисполкома

  

(8-0212) 22-22-22

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