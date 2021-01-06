У жителя Лепеля угнали машину, чтобы уехать на ней в Санкт-Петербург

У 26-летнего жителя Лепеля угнали машину. Правоохранители выяснили, что угонщиком является 19-летний житель райцентра, передает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.

Молодой человек неоднократно помогал владельцу машины с мелким авторемонтом и знал, что хозяин иногда не закрывает свой старенький «Фольксваген». Угонщик успел созвониться со знакомым, с которым они решили уехать в Санкт-Петербург. Вскоре они столкнулись с проблемой по пересечению границы, стали искать объездные пути и заблудились. После этого их задержали. Возбуждено уголовное дело.