У жителя Лепеля угнали машину, чтобы уехать на ней в Санкт-Петербург

Главное
Опубликовано

У 26-летнего жителя Лепеля угнали машину. Правоохранители выяснили, что угонщиком является 19-летний житель райцентра, передает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.

Молодой человек неоднократно помогал владельцу машины с мелким авторемонтом и знал, что хозяин иногда не закрывает свой старенький «Фольксваген». Угонщик успел созвониться со знакомым, с которым они решили уехать в Санкт-Петербург. Вскоре они столкнулись с проблемой по пересечению границы, стали искать объездные пути и заблудились. После этого их задержали. Возбуждено уголовное дело.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Оршанском районе мужчина едва не убил племянницу

В Полоцке и Новополоцке на 45% сократилось количество автомобилей, прошедших техосмотр

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

191 житель Витебской области совершил самоубийство в прошлом году

беларусь витебщина новости витебска
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Ушачском районе задержали пьяного автомобилиста
Вблизи деревни Сорочино Ушачского района правоохранители
099
В Витебске горел гараж с автомобилем
5 января горел гараж на улице Котовского в Витебске
099
Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции
Перед силовиками поставлена задача пресекать дворовые протесты.
0345
Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию, если не нравится президент
Александр Лукашенко в ходе визита на «
0312
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)