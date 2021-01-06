В Ушачском районе задержали пьяного автомобилиста

Фото: ГАИ Витебской области
ДТП
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Вблизи деревни Сорочино Ушачского района правоохранители задержали пьяного водителя. В салоне его авто находилось двое 8-летних детей, передает пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома.

О том, что BMW «виляет» по всей дороге, госавтоинспекторам сообщили очевидцы. К счастью, никто не пострадал.

Медицинское освидетельствование показало у автомобилиста наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере от 50 до 100 БВ с лишением права управления сроком на три года.

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