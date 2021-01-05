Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции

Фото: БелТА
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Перед силовиками поставлена задача пресекать дворовые протесты. Такое заявление сделал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».

Для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников и большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противостояние, если хотите, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой, – заявил Швед.

Также он сообщил о грядущем совещании, где поднимут вопрос корректировки законодательства, чтобы усилить ответственность за экстремизм.

 

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