Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции

Перед силовиками поставлена задача пресекать дворовые протесты. Такое заявление сделал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».

– Для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников и большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противостояние, если хотите, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой, – заявил Швед.