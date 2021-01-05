Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию, если не нравится президент

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По его словам, решение объявить 2021-й Годом народного единства продиктовано желанием подтвердить, что это сделано не для того, чтобы кому-нибудь что-то было показано.

«Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего», — заверил он.

Лукашенко хочет, чтобы в республике было и тихо, и спокойно. Возможно, этого хотят и остальные жители нашей страны.

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — цитирует главу государства БелТА.

Другого куска земли у нас не будет

Белорусский лидер отметил, что здесь, в столице, должны понимать, что «кроме Минска у нас – Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая!».

После чего обратился к молодежи, за которой будущее страны, потому что нынешнее поколение уйдет. Белорусской молодежи, по его словам, беречь страну в будущем.

«Но выборы — это же когда и у молодого человека, и у старика — бюллетени одинаковые», — напомнил Лукашенко.

По его словам, не нужно нарушать законы, а заниматься своим делом, развивать производство и думать о своих детях, и где они в будущем будут трудиться.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», — констатировал глава государства.

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