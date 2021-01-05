Новый резидент СЭЗ «Витебск» собирается развивать производство строительных материалов

Первым в 2021 году резидентом СЭЗ «Витебск» зарегистрировано ООО «СТС — БЕТОН» с инвестиционным проектом по развитию производства строительных материалов, пишет БелТА.

Предприятие создано отечественными инвесторами и специализируется на выпуске цемента и бетона. В ходе реализации проекта за счет собственных средств и заемных денежных ресурсов предполагается приобрести новое оборудование для расширения номенклатуры и освоения выпуска предприятием новой продукции для стройиндустрии. Это позволит нарастить объемные показатели, а также выйти на новые рынки сбыта, в том числе экспортировать изделия.

ООО «СТС — БЕТОН» стало 54-м резидентом СЭЗ «Витебск». Помимо регистрации новых предприятий ведется работа по созданию необходимых условий для реализации проектов действующими резидентами СЭЗ. Так, благодаря проделанной в 2020 году значительной организационной работе выработаны решения по привлечению бюджетных средств на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры СЭЗ «Витебск». Как сообщил председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин, на эти цели планируется привлечь из республиканского бюджета более Br25 млн. Они будут направлены на создание дополнительных энергетических мощностей и железнодорожных подъездных путей к основной площадке СЭЗ на окраине областного центра. Это позволит приступить к созданию производств в рамках вертикально интегрированного деревообрабатывающего холдинга литовской компании VMG с общим объемом инвестиций не менее Br100 млн. Проект, для реализации которого резидентом СЭЗ зарегистрировано ООО «ВМГ ВудАрт», предусматривает организацию выпуска щепы, древесных плит, фанеры и мебели, в том числе для корпорации ИКЕА.

В 2021 году резидент СЭЗ ООО «Акитама» планирует запустить переработку низкотоварной древесины и выпуск древесно-топливных гранул, а также мелких древесных компонентов. По проекту будет создано не менее 35 рабочих мест, объем инвестиционных вложений оценивается в сумму около Br62 млн. До конца 2021-го ООО «Соларгамма», созданное с участием ирландского капитала, намерено ввести в эксплуатацию первые фотоэлектрические станции на основной площадке СЭЗ в районе бывшего военного аэродрома в Витебске. Инвестиции по проекту составят почти Br70 млн. На этой же площадке канадский инвестор и созданная им компания «Белмэтч» приступят к реализации проекта по организации производства спичечной соломки. Продолжат инвестировать в свое развитие ИП «ВИК — здоровье животных», ИООО «Союз — кабель», СООО «Натрикс», ООО «Модерн — Экспо», ИП «Вителла».

СЭЗ «Витебск» образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ составляет 16,7 тыс. человек.