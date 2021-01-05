В Полоцком районе на пожаре погиб мужчина

Фото: МЧС
Пожар
Опубликовано

4 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре дома в деревне Козьянки Полоцкого района, передает МЧС.

Прибыв к месту, наблюдалось горение внутри дома и сильное задымление из-под кровли. В это время внутри дома находился его хозяин, 1964 года рождения. В горящей комнате, на полу, обнаружен его труп.

Пожар ликвидирован спасателями, огнем в доме закопчены стены, потолок, уничтожено имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Оршанском районе мужчина едва не убил племянницу

В Полоцке и Новополоцке на 45% сократилось количество автомобилей, прошедших техосмотр

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

191 житель Витебской области совершил самоубийство в прошлом году

беларусь витебщина новости витебска
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Полоцком районе на рыбалке погиб 56-летний мужчина
На озере Яново на рыбалке погиб 56-летний житель Полоцка
0207
В Докшицком районе погибли в ДТП двое детей
На месте ДТП в Докшицком районе, в котором погибли
0382
В Орше произошел пожар из-за короткого замыкания гирлянды на елке
В Орше из-за короткого замыкания гирлянды на елке 1
0390
В Крупском районе погиб мужчина при пожаре
В Крупском районе при пожаре погиб мужчина, передает МЧС.
0327
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)