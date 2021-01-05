В Полоцком районе на пожаре погиб мужчина

4 января в 19.58 спасателям поступило сообщение о пожаре дома в деревне Козьянки Полоцкого района, передает МЧС.

Прибыв к месту, наблюдалось горение внутри дома и сильное задымление из-под кровли. В это время внутри дома находился его хозяин, 1964 года рождения. В горящей комнате, на полу, обнаружен его труп.

Пожар ликвидирован спасателями, огнем в доме закопчены стены, потолок, уничтожено имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.