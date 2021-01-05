Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в 82 населенных пунктах Витебской области

Восстановление электроснабжения. Фото: РУП «Витебскэнерго»
Коммуникации
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Энергетики продолжают работать в усиленном режиме в некоторых районах Витебской области, пострадавщих от разгула стихии, сообщили в РУП «Витебскэнерго». Бригады из Витебска и Гродно устраняют аварийные отключения после ледяного дождя и сильного ветра. Наиболее пострадали из-за стихии Витебский, Оршанский, Городокский и Лиозненский районы. К вечеру 31 декабря было восстановлено электроснабжение более 600 населенных пунктов. Оставшиеся отключения ликвидированы 1 января.

«По состоянию на 12.00 4 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 82 населенных пунктах области. В основном это утренние отключения сегодняшнего дня. В ликвидации последствий стихии задействованы 34 бригады в составе 97 человек, 33 единицы техники. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, для восстановления энергоснабжения населения используются дизель-генераторные установки. Сложная метеообстановка сохраняется в Верхнедвинском, Россонском и Полоцком районах, где продолжает идти мокрый снег с порывами ветра», — сообщили в «Витебскэнерго».

С 29 декабря 2020 года персонал РУП «Витебскэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Однако 2 и 3 января в отдельных районах области вновь была непогода, прошел сильный мокрый снег с метелью. Под тяжестью налипшего снега падали и наклонялись деревья, не выдерживали нагрузки провода и опоры ЛЭП. Для ускорения аварийно-восстановительных работ на помощь энергетикам северного региона прибыли коллеги из Минской и Гродненской областей.

Восстанавливать электроснабжение в Витебской области помогали энергетики из Гродно

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