КГК проверил реализацию планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка

Власть
Опубликовано

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрели ход реализации комплексных планов ускоренного развития Полоцкого района и Новополоцка, которые были рассчитаны до 2020 года, сообщили в КГК региона. Оказалось, их не выполнили даже наполовину.

Результаты контрольных мероприятий Полоцкого межрайонного комитета госконтроля показали, что отдельные мероприятия планов изначально не предусматривали улучшения сложившейся ситуации. В частности, по отдельным предприятиям они были занижены, а ряду организаций доведены нереальные для исполнения показатели, передает БелТА.

«Как итог, в Полоцком районе в 2019-2020 годах реализовано менее половины запланированных мероприятий. В 2019 году не достигнуты 2 из 5 целевых индикатора комплексного развития, в 2020 — 3 из 5. В том числе по росту численности занятого в экономике населения, номинальной начисленной среднемесячной заработной плате, инвестициям в основной капитал. В Новополоцке в прошлому году не выполнили 3 из 5 целевых параметра, среди них по росту собственных доходов местного бюджета и численности занятого в экономике населения. За 2019 год и 9 месяцев 2020 года реализована только треть запланированных к выполнению мероприятий (55 из 162)», — сообщили в КГК Витебской области.

На коллегии затронули различные аспекты развития Полоцкого района и Новополоцка, дана оценка действиям должностных лиц, допустивших невыполнение отдельных мероприятий и достижение конкретных целей, внесены предложения по исправлению ситуации. Ход их реализации находится на контроле.

Комплексные планы ускоренного развития были разработаны в 2019 году для 11 городов и районов страны с численностью населения свыше 80 тысяч человек.

В Полоцке и Новополоцке на 45% сократилось количество автомобилей, прошедших техосмотр

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Оршанском районе мужчина едва не убил племянницу

В Полоцке и Новополоцке на 45% сократилось количество автомобилей, прошедших техосмотр

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

191 житель Витебской области совершил самоубийство в прошлом году

Витебская область новости витебск Новости Новополоцк Новости Полоцк
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевской
0412
Магазинам секонд-хенда в Беларуси запретили торговать новой одеждой
Специальным постановлением правительства от 30 декабря
0400
Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей
Легендарный витебский арт-паб «Торвальд»
0315
ООН потребовала от Беларуси изменить национальный Закон и подходы к проведению массовых мероприятий
Комитет ООН по правам человека (Швейцария) опубликовал
0376
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)