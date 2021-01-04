В Полоцке и Новополоцке на 45% сократилось количество автомобилей, прошедших техосмотр

Авто
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В этом году в Беларуси вводится новый транспортный налог. Каковы ожидания белорусов от нового дорожного налога? Что изменится для автовладельцев в нынешнем году?

В Новополоцке и Полоцком районе зарегистрировано около 50 тысяч транспортных средств, передает сообщает телеканал «Звязда» со ссылкой на ведущего инженера филиала «Белтехосмотр» в Витебской области Вячеслава Завадского.

Отмечается ежегодное снижение количества автомобилей, которые проходят техосмотр. И это при том, что количество автомобилей растет. Только за 2020 год в Полоцком и Новополоцком райнах количество прошедших техосмотр автомобилей снизилось на 45%.

Напомним, что с 1 января 2021 года транспортный налог зависит не привязан к техосмотру. Налог взимается с владельцев авто, независимо от того, прошли они техосмотр либо нет. Каждый автовладелец обязан раз в год уплачивать определенную сумму в зависимости от массы и грузоподъемности автомобиля.

В Витебске начальник станции техосмотра брал взятки через подельников

 

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