191 житель Витебской области совершил самоубийство в прошлом году

В течение 2020 года в Витебской области совершил суицид 191 человек. Об этом сообщили на совещании в Витебской областной прокуратуре. Там подчеркнули, что количество самоубийств осталось таким же, как и годом ранее.

В прокуратуре отметили, что 123 человека, совершившие суицид, были трудоспособного возраста. Сколько детей и подростков покончили собой не уточняется.

Отмечена тенденция роста числа погибших от внешних причин. Так, на пожарах в 2020 году в Витебской области погибли 92 человека. Годом ранее количество погибших на пожарах составляло 73 человека. На водоемах региона в 2020 году утонуло 65 человек, что также больше показателя предыдущего года (57).

На 31,4% в регионе сократилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств – с 41 до 31. Стало меньше краж (-11,2%), хулиганств (-13,9%), разбоев (-73,9%) и грабежей (-31,3%), отметили в прокуратуре.