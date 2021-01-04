Глава БПЦ: Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе

Религия
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Патриарший экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал к покаянию, чтобы не допустить нового противостояния в стране, передает БелТА.

«Не только церковь, а каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе. Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад», — заявил глава БПЦ в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он призвал также к осторожности в делах и поступках.

«Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния», — добавил он.

Митрополит Вениамин также сообщил, что БПЦ уже внесла свои предложения.

«Если они будут поддержаны, то они найдут отражение в соответствующем пункте, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые поспособствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — отметил Патриарший экзарх всея Беларуси.

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