Восстанавливать электроснабжение в Витебской области помогали энергетики из Гродно

На помощь для восстановления электроснабжения в Верхнедвинском районе прибыли энергетики Гродненской области, сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал «Белэнерго».

Из-за неблагоприятных погодных условий в Витебской области зафиксировано много отключений в основной и распределительной сети. Главная причина — гололед на ветках деревьев и проводах ЛЭП, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи.

«Данные повреждения появлялись постепенно при смещении атмосферного фронта с юга на север вдоль восточной границы республики», — отметили на предприятии.

Работники энергосистемы Витебской области заранее были переведены в режим повышенной готовности, однако предпринятых мер было недостаточно. Восстановительные работы велись круглые сутки. Задача осложнялась тем, что ЛЭП проходят по труднодоступной заболоченной местности, а также завалами из-за упавших деревьев на дорогах и просеках.

«Для оказания помощи по восстановлению электроснабжения в Верхнедвинском районе Витебской области прибыли четыре бригады филиала «Лидские электрические сети» и пять бригад филиала «Ошмянские электрические сети» во главе с заместителем главного инженера РУП «Гродноэнерго». Бригады приступили к выполнению восстановительных работ. Всего от Гродненской энергосистемы задействовано 56 человек и 14 единиц техники», — отметили в ГПО «Белэнерго».

На предприятии добавили, что 2 января 10 бригад РУП «Минскэнерго» также направлены в Витебскую область для помощи коллегам в восстановлении электроснабжения по зоне обслуживания Глубокских и Полоцких электросетей.