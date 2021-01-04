В Оршанском районе мужчина едва не убил племянницу

Витебская область
Опубликовано

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства угрозы убийством, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По предварительной информации, вечером 2 января 16-летняя девушка приехала со своими друзьями навестить дедушку в деревню Росский Селец. Во дворе дома ее встретил 30-летний дядя, он был пьяным. Во время разговора мужчина начал угрожать убийством, передает БелТА.

«Заходя в дом, девушка успела попросить своего знакомого, чтобы тот спасал ее, если услышит крики. Через некоторое время дядя зашел в дом с гладкоствольным охотничьим ружьем и стал заряжать его патронами. Увидев это, племянница закричала и выбежала из дома, а мужчина с заряженным ружьем направился за ней. Знакомый девушки стал удерживать дверь, пока девушка не удалилась на значительное расстояние, после чего сам побежал», — отметила Оксана Лазько.

Подозреваемый позже вышел из дома. Первый раз он выстрелил в направлении убегавших, второй — в воздух. Парню и девушке удалось спастись, они не пострадали. Утром 3 января обратились в правоохранительные органы.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъято ружье с патронами, по которым назначены экспертные исследования.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

ОБСЕ возьмет под контроль ситуацию в Беларуси

Орша стрельба
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске и Толочине горели магазины
За минувшие сутки в населенных пунктах Витебской области
0153
За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний житель Орши
За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний
0639
В Витебской области более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями
В Витебской области более недели не увеличивается число
0618
В Витебской области памятник историко-культурной ценности XVIII века безвозмездно отдают под инвестиционный проект
Бывшая графская усадьба предлагается безвозмездно к
0563
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)