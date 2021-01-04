В Витебске и Толочине горели магазины

За минувшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло два пожара, повреждено одно здание.

Рано утром в 6 часов 12 минут в службу МЧС поступил звонок о пожаре в магазине по улице Чкалова в Витебске. В результате происшествия в помещении (5 на 11 метров) был поврежден товар – сто упаковок сока, сообщает пресс-служба МЧС.

Также в магазине были закопчены стены и потолок. В настоящее время причина и обстоятельства пожара выясняются.

В тот же день в 12 часов 12 минут спасателям сообщили о задымлении в магазине, расположенном на улице Пионерской в Толочине.

Огонь уничтожил второй этаж, крышу, потолочное перекрытие, повредил стены и находившееся внутри имущество.

Причина инцидента, как и обстоятельства произошедшего, в настоящее время выясняются.