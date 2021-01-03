Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в ДТП в Докшицком районе

Фото: СК
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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими детьми в Докшицком районе. Об этом сообщили с Следственном комитете.

Как ранее сообщал «Витебский Курьер«, 1 января днем на автодороге М3 Минск — Витебск вблизи деревни Замосточье водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В результате аварии двое детей 7 и 10 лет, которые были в легковом автомобиле, погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.

УСК по Витебской области в отношении 39-летнего водителя автомобиля Skoda возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси.

Маршрутка вылетела в кювет, чтобы избежать столкновения. Виновник ДТП погиб, когда вышел посмотреть все ли в порядке

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