Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

Казимир Великосельц, митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви
Власть
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Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви, архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с тем, что сегодня ему исполнилось 75 лет — предельный возраст. Об этом информирует ежедневный бюллетень пресс-службы Святого Престола.

Папа Римский принял его отставку и назначил генерального викария Пинской римско-католической епархии, епископа Казимира Великосельца Апостольким администратором Минско-Могилевской архидиоцезии. Еще в мае 2020 года ему исполнилось 75 лет, но Папа Римский позволил ему продолжать исполнять свои функции последующие два года.

В официальном заявлении Святого Престола сказано, что Тадеуш Кондрусевич представил свое заявление на отказ от руководства епархией в соответствии с каноном.

Напомним, что после попыток примирения властей и оппозиции Тадеуш Кондрусевич был изгнан из Беларуси. Его паспорт был аннулирован, въезд в страну запрещен. МВД начало проверку на принадлежность главы Белорусского костела к гражданству Республики Беларусь.

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by

Кондрусевич последовательно выступал за прекращение насилия против населения. Архиепископ резко осудил действия силовиков в Красном костёле и призвал Александра Лукашенко к диалогу с обществом. Также священник обращался к властям в связи с массовым распространением COVID-19 на фоне бездействия и молчания властей. Тогда власти отказались признавать наличие опасной эпидемии и скрывали данные о количестве зараженных коронавирусом. Власти заверяли, что никто в Беларуси не умер от коронавируса. Тадеуш Кондрусевич заявлял, что множество людей нуждаются в помощи из-за эпидемии.

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За священнослужителя вступились США. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал власти Беларуси пустить Тадеуша Кондрусевича на родину.

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За свои призывы в адрес властей Кондрусевич стал официальной мишенью властей. Алксандр Лукашенко заявил, что Кондрусевич консультировался в Польше, как разрушить Беларусь.

 

 

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Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

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