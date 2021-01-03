Сервис «Яндекс.Район» прекращает свою работу в Витебске

Яндекс.Район прекращает работу.
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Российская компания «Яндекс» объявила о прекращении работы проекта «Яндекс.Район». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Яндекс.Район» был доступен на территории Беларуси в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле. Теперь пользоваться сервисом для общения с соседями белорусы не смогут. Связано ли это с политической ситуацией в Беларуси и России не известно. Компания «Яндекс» не раскрывает причину закрытия коммуникационного сервиса.

«Изменения коснулись и „Яндекс.Района“: в привычном виде наш сервис останавливает свою работу», — говорится в заявлении Яндекса.

Напомним, сервис «Яндекс.Район» был открыт в 2016 году. В районной соцсети появились чаты для жителей домов, стало возможно делиться местными новостями и размещать различные объявления.

14 августа 2020 года разработчиками была закрыта социальная сеть «Аура». Сервис позиционировался как социальная сеть и блог-платформа на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий Яндекса.

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