Евгений Клопоцкий покинул футбольный клуб «Витебск»

Защитник Евгений Клопоцкий покидает футбольный клуб «Витебск», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне он провел за команду 23 игры и отличился двумя забитыми голами, один из которых был признан лучшим голом тура.

За «Витебск» игрок выступал с 2018 года.

Напомним, что недавно главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский перешел недавно на другую работу.