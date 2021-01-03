Евгений Клопоцкий покинул футбольный клуб «Витебск»

Евгений Клопоцкий. Фото: Прессбол
Главное
Опубликовано

Защитник Евгений Клопоцкий покидает футбольный клуб «Витебск», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне он провел за команду 23 игры и отличился двумя забитыми голами, один из которых был признан лучшим голом тура.

За «Витебск» игрок выступал с 2018 года.

Напомним, что недавно главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский перешел недавно на другую работу.

Ударим мячом по ОРВИ и СOVID-19! ФК «Витебск» забивает!

«Если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию». В Беларуси пытаются наказать форварда ЦСКА за позицию по Лукашенко

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане

Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

ОБСЕ возьмет под контроль ситуацию в Беларуси

Витебск новости витебск футбол Витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в ДТП в Докшицком районе
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими
0134
Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевской
0142
Сервис «Яндекс.Район» прекращает свою работу в Витебске
Российская компания «Яндекс» объявила о прекращении
0145
Магазинам секонд-хенда в Беларуси запретили торговать новой одеждой
Специальным постановлением правительства от 30 декабря
0214
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)