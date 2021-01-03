Евгений Клопоцкий покинул футбольный клуб «Витебск»

Защитник Евгений Клопоцкий покидает футбольный клуб «Витебск», сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне он провел за команду 23 игры и отличился двумя забитыми голами, один из которых был признан лучшим голом тура.
За «Витебск» игрок выступал с 2018 года.
Напомним, что недавно главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский перешел недавно на другую работу.
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