Магазинам секонд-хенда в Беларуси запретили торговать новой одеждой

Фото Василий Дубровин
Бизнес
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Специальным постановлением правительства от 30 декабря 2020 года № 774 магазинам секонд-хенда запретили торговать новой одеждой. Теперь им дозволено торговать только той одеждой, которая была в употреблении.

Напомним, что секенд-хенды выполняют важную социальную функцию: они помогают наиболее бедным слоям населения приобретать по доступным ценам качественную европейскую одежду.

Теперь гражданам отказано в такой возможности. Постановлением правительства предусмотрено, что не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом продажа в одном товарном отделе (секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

В документе указывается, что бывшие в употреблении непродовольственные товары – это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.

Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020-го в очередной раз выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Тогда «Беллегпром» предложил убрать магазины секонд-хенда в Витебске. Предприниматели ясно ответили, почему «секонды» закрывать нельзя. Разгорелся скандал.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина ранее заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц». Вскоре в Витебске начали закрываться магазины секонд-хенда.

Очевидно, что новое решение правительства существенно повлияет на возможность населения покупать качественную европейскую одежду по доступным ценам.

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