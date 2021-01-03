Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

Легендарный витебский арт-паб «Торвальд» закрывается. Про это сообщила сообщила в социальной сети.

«Оказалось, что проводить санитарные дни осенью — плохая примета. Внезапно в помещениях, которые мы занимаем и которые существуют уже более 150 лет, обнаружились чрезвычайно серьезные недостатки: ступени слишком высокие, а коридоры — невероятно узкие. Эти несовершенства, наряду со специальными службами, что очень заботятся о нашей с вами безопасности, вынуждают нас приостановить свою деятельность», — сообщили в администрации арт-паба «Торвальд».

Команда арт-паба пообещала «стараться во всю мощь, чтобы сделать «Торвальд» «законным вновь«.

При этом, коллектив надеется сохранить «стиль и дух и не разбив ни одного хрустального сосуда, но вы сами все понимаете», — говорится в сообщении команды заведения.

Не исключено, что заведение может закрыться насовсем.

«Поэтому, если вы нас любите и планировали зайти к нам, тогда сделайте это в ближайшие дни. По «ашчушчэниям», это может быть нашим последним свиданием», — отметили в команде арт-паба «Торвальд».

Популярная в Витебске площадка, «Торвальд» также делала очень важное дело: весной там начали готовить обеды для врачей.