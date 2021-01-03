Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

TORVALD band. Фото Анастасии Вереск
Власть
Опубликовано

Легендарный витебский арт-паб «Торвальд» закрывается. Про это сообщила сообщила в социальной сети.

«Оказалось, что проводить санитарные дни осенью — плохая примета. Внезапно в помещениях, которые мы занимаем и которые существуют уже более 150 лет, обнаружились чрезвычайно серьезные недостатки: ступени слишком высокие, а коридоры — невероятно узкие. Эти несовершенства, наряду со специальными службами, что очень заботятся о нашей с вами безопасности, вынуждают нас приостановить свою деятельность», — сообщили в администрации арт-паба «Торвальд».

Команда арт-паба пообещала «стараться во всю мощь, чтобы сделать «Торвальд» «законным вновь«.

При этом, коллектив надеется сохранить «стиль и дух и не разбив ни одного хрустального сосуда, но вы сами все понимаете», — говорится в сообщении команды заведения.

Не исключено, что заведение может закрыться насовсем.

«Поэтому, если вы нас любите и планировали зайти к нам, тогда сделайте это в ближайшие дни. По «ашчушчэниям», это может быть нашим последним свиданием», — отметили в команде арт-паба «Торвальд».

Популярная в Витебске площадка, «Торвальд» также делала очень важное дело: весной там начали готовить обеды для врачей.

Адкрыць ірландскі паб «талакой»? Няма нічога немагчымага!

Культурный «топ» Витебска 2015 года

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах

МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

Витебский арт-паб «Торвальд» закрывается по решению властей

Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет — Лукашенко

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

ОБСЕ возьмет под контроль ситуацию в Беларуси

Витебск город искусство новости витебск общество Торвальд
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Магазинам секонд-хенда в Беларуси запретили торговать новой одеждой
Специальным постановлением правительства от 30 декабря
0116
Неизвестный сообщил о минировании ресторана в Россонах
2 января в 23:40 в Россонский РОВД поступило сообщение
0157
ООН потребовала от Беларуси изменить национальный Закон и подходы к проведению массовых мероприятий
Комитет ООН по правам человека (Швейцария) опубликовал
0156
ОБСЕ возьмет под контроль ситуацию в Беларуси
Ситуация в Беларуси будет в повестке дня шведского
0286
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)