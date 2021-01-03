ООН потребовала от Беларуси изменить национальный Закон и подходы к проведению массовых мероприятий

Комитет ООН по правам человека (Швейцария) опубликовал решение №2330/2014, принятое по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде. От белорусского правительства с ООНовской трибуны в очередной раз потребовали изменить национальный Закон и подходы к проведению массовых мероприятий (мирные собрания граждан), пишет «Гомельская весна».

В 2012 году экс-мэр Гомеля Светлана Гольдаде вместе с правозащитниками Леонидом Судаленко и Анатолием Поплавным протестовали против уголовного преследования правозащитника Алеся Беляцкого, которого в 2011 году власть бросила на 4,5 года в тюрьму.

Они подали в горисполком коллективное заявление о проведении в годовщину ареста Беляцкого. Протестная акция планировалась в центре города на универмаге «Гомель», тем не менее, чиновники мероприятие запретили, сославшись на действующее в городе требование до начала мероприятия заключить договоры на услуги милиции для поддержания порядка, станции скорой помощи и коммунальной уборкой территории после проведения мероприятия, пишет «Гомельская весна».

Судебное обжалование запрета результата не принесло, все суды, включая Верховный, стали на сторону городских чиновников. На этом внутренние средства правовой защиты были исчерпаны.

В совместной жалобе в Комитет ООН по правам человека гомельчане поставили не только вопросы о нарушении прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но просили обязать официальный Минск изменить национальный Закон о массовых мероприятиях, практика которого на праве о собраниях каждого ставит жирное табу.

В ходе коммуникации по жалобе белорусское правительство оспаривало право заявительницы Светланы Гольдаде на представление интересов других жертв (Судаленко и Поплавный), хотя специальные доверенности были приложены в дело. Кроме того, белорусские чиновники на международном уровне включили старую пластинку о не исчерпании заявителями всех внутренних средств правовой защиты (имея ввиду обращение к каждому из заместителей не только председателя Верховного Суда, но и Генерального прокурора).

В этой части правозащитники сообщили в ООН, что у председателя Верховного Суда пять заместителей, у Генерального прокурора – четыре.

«МИДовские чиновники официального Минска не разъясняют в Женеве к какому из заместителей нам следовало обратиться, что бы впоследствии нашу жалобу рассмотрел лично председатель ВС или Генпрокурор», — апеллировали они в КПЧ ООН.

В отсутствие иной правовой аргументации белорусское правительство обиделось, сообщив в Комитет ООН по правам человека об отказе в сотрудничестве и дальнейшим дистанцированием от любого решения, которое будет принято по делу.

Международные эксперты пришли к единому выводу о том, что представленные группой гомельчан факты свидетельствуют о нарушении Республикой Беларусь прав авторов на мирное собрание и свободное выражение их мнений (статьи 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах). В связи с официальным отказом Минска от сотрудничества по жалобе, Комитет по правам человека констатировал и нарушение статьи 2 Пакта, обязывающей все страны добросовестно исполнять взятые на себя международные обязательства.

Принятое в Швейцарии решение является окончательным, обжалованию не подлежит. В течение полугода (180 дней) белорусское правительство обязано:

— предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты. Это требует, в частности, предоставить потерпевшим адекватную компенсацию;

— предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

— в течении 180 дней сообщить в Комитет ООН по правам человека об исполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации на государственных — русском и белорусском языках.