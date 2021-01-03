МАРТ закрыл 10 дискаунтеров «Светофор»

Фото: finance.tut.by
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Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ) сообщает о закрытии десяти дискаунтеров российской сети «Светофор» из-за нарушений правил торговли, сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, во время одной из проверок торговой сети на полках магазина были обнаружены просроченные товары. Кроме того, продавцом не соблюдался ассортиментный перечень.

«Ассортиментный перечень товаров указывает товары, которые должны быть обязательно в магазине. Его несоблюдение является нарушением Закона о государственном регулировании торговли и общественного питания», — заявили в МАРТ.

Таким образом была временно приостановлена работа восьми магазинов сети, расположенных в Витебске, Гомеле, Могилеве, Минске и двух – в Бресте и Гродно. Торговые объекты будут закрыты до устранения нарушений в срок до 29 января.

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

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