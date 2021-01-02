Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым, которого в октябре освободили из СИЗО в Минске. Снимок со встречи глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем микроблоге. Он поблагодарил американских дипломатов в Минске и Киеве, которые приложили усилия к освобождению Шклярова.

Напомним, что Шкляров был задержан в Гомеле в июле прошлого года. Его обвинили в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Об освобождении Шклярова договорились Лукашенко и Помпео в ходе телефонного разговора. 26 октября Шклярова выпустили из СИЗО, после чего он сначала прилетел в Вашингтон, а оттуда в Киев, где встретился с женой и сыном.