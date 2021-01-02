ОБСЕ возьмет под контроль ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси будет в повестке дня шведского председательства в ОБСЕ, которое началось в первый день наступившего года, заявила глава МИД страны Анн Линде, сообщают naviny.by.

«Приоритетными вопросами во время председательства Швеции будут затяжные конфликты в регионе, защита европейской системы безопасности и сосредоточение внимания на демократии, верховенстве закона, правах человека и гендерном равенстве как части работы по установлению мира и безопасности. Продолжающиеся конфликты и кризисы в регионе ОБСЕ, а также ситуация, которую мы наблюдаем в Беларуси, Украине и вокруг нее, рост напряженности вокруг Нагорного Карабаха требуют нашего общего внимания. Это, конечно, будет в повестке дня с начала года», — подчеркнула Линде на своей странице в «Твиттере».

По ее словам, десятки тысяч демонстрантов в Беларуси выступают за соблюдение их прав, и Швеция всегда поддерживает людей, требующих демократии.

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции от Албании. Через несколько дней после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, действующий на тот момент председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама направил белорусским властям письмо с просьбой организовать визит для него и будущего председателя организации Анн Линде для встречи с представителями правительства и оппозиции.

«Мы повторяем свою озабоченность итогами президентских выборов 9 августа, за которыми не могло наблюдать БДИПЧ ОБСЕ, непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями и сообщениями о пытках со стороны силовиков», — отметил Рама.

Он подчеркнул, что открытый и конструктивный диалог необходим для того, чтобы Беларусь могла двигаться дальше, и ОБСЕ готова оказать этому содействие.

Белорусские власти не дали согласия на визит и отвергли неоднократные предложения о посредничестве ОБСЕ для выхода из политического кризиса.

Анн Линде не раз жестко высказывалась в адрес официального Минска.