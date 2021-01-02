В связи с эпидемией COVID-19 в Новополоцке занимаются дезинфекцией жилых домов

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Студенты ПГУ, члены БРСМ и «Белой Руси» занимаются дезинфекцией жилых домов в Новополоцке в связи с эпидемией COVID-19, пишет издание «Новополоцк Сегодня».

Жилищно-коммунальная служба Новополоцка обратилась к общественным организациям и жителям города с просьбой о помощи в санитарной обработке подъездов жилых домов.

Первыми отреагировали «Белая Русь» и БРСМ, их волонтеры работают на регулярной основе: в составе двух дневных и одной вечерней бригад ежедневно выходят 15-18 человек. Еще около 20 новополочан периодически занимаются обработкой – по большей части в домах, где сами проживают, сообщает издание «Новополоцк Сегодня» со ссылкой на заместителя руководителя КУП «ЖРЭО» Леонид Кулаженко.

Для волонтеров, занимающихся дезинфекцией в Новополоцке, разработали специальные инструкции по охране труда, для впервые обращающихся проводят инструктаж. Перед каждым выходом волонтёру должны выдаваться средства индивидуальной защиты и заправленные дезинфицирующим средством пятилитровые опрыскиватели. Одной такой заправки хватает в среднем на обработку 4-5 стандартных пятиэтажных домов.

Об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Новополоцке ничего не известно уже почти два месяца. Еще в начале ноября там был занят почти весь коечный фонд, развернутый для больных COVID-19, с тех пор информация перестала поступать.

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