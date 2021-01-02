Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установил Витебский облисполком

Новые предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению, и на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, пишет Витебский областной исполнительный комитет.

За техническое обслуживание дома из расчета за квадратный метр общей площади теперь нужно будет платить 0,1322 рубля по субсидируемому государством тарифу и 0,1419 рубля — при полном возмещении.

На летний период этот тариф немного снизят — за каждый квадратный метр нужно будет заплатить 0,1238 или 0,1335 рубля соответственно. Последние два года действовал тариф на техническое облуживание дома в размере 0,1187 рубля за квадратный метр.

На капитальный ремонт теперь нужно отчислять по 18 копеек с квадратного метра. Что на 5 копеек или 38,4% больше чем в прошлом году.

Оплата за лифт выросла на 6 копеек и теперь составит 1 рубль 50 копеек по субсидируемому тарифу и 1 рубль 65 копеек при полном возмещении. На лето ее тоже снизят — до 1 рубля 43 копеек и 1 рубля 58 копеек соответственно.

А вот с осени расчет оплаты за лифт изменится — власти решили вернуться к расчету стоимости в зависимости от площади квартиры, этот метод пытались ввести несколько лет назад. С 1 сентября по субсидируемому тарифу оплата составит 0,0584 рубля за квадратный метр, а при полном возмещении — 0,0640 рубля.

Кубометр воды подорожал на 10,6 копеек или на 11%, теперь он будет стоить 1,0445 рубля при субсидировании и 1,1623 при полном возмещении. За кубометр канализационных стоков оплата составит 0,8604 и 0,9177 соответственно.

Вывоз мусора подорожал сразу почти на два рубля. Теперь в домах без мусоропровода до 31 мая нужно будет платить 10,4880 рубля, а в домах с мусоропроводом — 11,5235 рубля. С 1 июня и до конца года эти тарифы составят 10,1319 и 11,1753 рубля соответственно.