В Докшицком районе погибли в ДТП двое детей

Фото: СК
ДТП
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На месте ДТП в Докшицком районе, в котором погибли двое детей, работают следователи, передает МЧС.

Сегодня днем на автодороге М3 Минск — Витебск вблизи деревни Замосточье водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В результате ДТП двое детей 7 и 10 лет, которые были в легковом автомобиле, погибли на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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