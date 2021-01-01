Первый белорус в новом году родился в Витебске. У его матери был COVID-19

В первую минуту нового 2021 года первый ребенок, родившийся на территории Беларуси, появился в Витебске. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси.

1 января в 0:01 родился мальчик Роман. Малыш весит 3 килограмма 910 граммов, его рост составил 53 сантиметра. Малыш первенец в своей семье. Его родители живут и работают в Орше. У мамы малыша был подтвержден COVID-19, поэтому она находилась под наблюдением врачей и рожала в Витебске, в областном клиническом роддоме, который сейчас работает на оказание помощи инфицированным коронавирусом.

Напомним, что Витебский областной роддом сейчас работает как специализированный ковидный госпиталь.

После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой.