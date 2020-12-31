Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет — Лукашенко

Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже, на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом: «Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку».

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом», — добавил глава государства.

Лукашенко заверил, что ВНС будет проведено честно и открыто.

«Все будет так, как надо. И на Всебелорусском народном собрании будут самые продвинутые патриоты нашей страны. Это не значит, что там будут одни «ябатьки», или как вы их называете… Там будут те люди, которых вы туда направите», — сказал он.

Александр Лукашенко заметил, что тему Всебелорусского народного собрания сейчас раскручивают на фоне непростого времени в общественно-политическом отношении.