Витебский центр народного творчества получил спецпремию Президента

Витебскому областному методическому центру народного творчества (ВОМЦНТ) присуждена специальная премия деятелям культуры и искусства, передает БелТА.

Разработки по теме глиняных свистулек велись в методическом центре давно, но наиболее плотно начали заниматься этой темой пять лет назад. На фестивале «Дняпроўскія галасы» в Дубровно в 2015 году провели конкурс традиционной свистульки «Салавейка». Именно в этом районе в середине ХХ века жила и создавала свои работы Анна Марачева. Ее игрушки-свистульки хранятся в фондах музеев Беларуси и России. Местные мастера решили продолжить дело и начали возрождать традицию. К этому подключились ремесленники и из других районов.

«Большой вклад в возрождение свистулек внесла ведущий методист нашего центра, кандидат искусствоведения Людмила Вакар. В районах есть много хороших мастеров, но их надо направлять в нужное русло, помогать работать с научной информацией по истории и традициям, вдохновлять. Этим и не только занимается Людмила Владимировна, уникальный специалист», — отметила директор областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко.

Областной методический центр народного творчества в 2021 году намерен вновь провести конкурс глиняных свистулек и игрушек «Забава». Пройдет он во время «Славянского базара в Витебске». В Дубровно же следующим летом планируют организовать пленэр мастеров.